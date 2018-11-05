В Общественной палате назвали высказывание свердловской чиновницы «несоответствием занимаемой должности»

Член Общественной палаты Свердловской области Александр Усольцев отреагировал на заявление чиновницы региона Ольги Глацких о том, что государство якобы «ничего не должно» молодежи. Он предположил, что женщина просто не знает закон, поскольку в его основе содержится положение об обязанности государства заботиться о своих гражданах.

Усольцев заявил, что провокационное сообщение - это демонстрация «несоответствия занимаемой должности».

«Она воспринимает свою должность как частную организацию», - цитирует его слова «360».

Кроме того, Усольцев подчеркнул, что в России «большинство чиновников или лиц, которые исполняют государственные функции», якобы не знакомы с законодательством.

В заключение он добавил, что образование включает в себя не только обучение, но и воспитание, с понятием которого до сих пор не определились. Усольцев отметил, что результатом такого непонимания и стало высказывание Глацких.

Речь идет о заявлении директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая во время выступления на встрече со старшеклассниками и студентами в Кировграде сделала весьма провокационное заявление, сказав, что государство якобы «ничего не должно» молодым людям, а тем более «не просило родителей их рожать».