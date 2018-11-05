«Государство не просило родителей вас рожать» - свердловская чиновница резко высказалась о судьбе молодежи

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во время выступления на встрече со старшеклассниками и студентами в Кировграде сделала весьма провокационное заявление.

Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов в муниципалитете, Глацких заявила, что подрастающему поколению государство якобы «ничего не должно».

«Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать», - сказала она в эфире «Эхо-ТВ 24».

В заключение чиновница подчеркнула, что якобы все знают свои права, но «забыли про обязанности».