В США молодожены погибли сразу после свадьбы

В США молодая пара погибла спустя два часа после свадьбы. Трагедия произошла в штате Техас. Уилл Бейлер и его спутница Бейли Акерман разбились в результате крушения вертолета, на котором они покинули церемонию бракосочетания, сообщают «Известия».

Спустя некоторое время после взлета воздушное судно врезалось в скалу. Молодожены и пилот погибли мгновенно. Отряд спасателей и полицейских разыскивали место крушения всю ночь.

Обломки вертолета и тела людей удалось обнаружить только к утру. Начато расследование для установления истинных причин крушения.