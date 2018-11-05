Сотни тысяч россиян отметили День народного единства в РФ

Сотни тысяч человек по всей России приняли участие в гуляниях в честь Дня народного единства - это один из самых молодых российских праздников, который посвящен подвигу народного ополчения, положившего конец Смутному времени. Основные торжества прошли в Москве.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику у знаменитого храма Василия Блаженного, а также пообщался с юнармейцами. После этого он в сопровождении патриарха Кирилла открыл выставку «Сокровища музеев России» в Манеже. На ней представлены уникальные работы Левитана и Айвазовского, Серова и Дейники, которые впервые прибыли в Москву почти из 40 российских регионов.

Одноименная чудотворная икона Божией Матери, датированная началом XVI века, является одной из главных святынь Псково-Печерского монастыря и почитается как исцелительница незрячих, заступница северо-западных рубежей России.

Из здания Манежа Путин отправился в Большой Кремлевский дворец, где по традиции отметил заслуги соотечественников, способствующих популяризации русского языка за границей. В этом году лауреатом премии за вклад в укрепление единства стала ученый-лингвист, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. Однако из-за проблем со здоровьем она не смогла приехать на мероприятие и получила награду заочно.

Наряду с ней обладателями государственных наград, а именно ордена Дружбы и медали Пушкина, стали 11 зарубежных гостей. На торжественном приеме в честь иностранных граждан Путин обратился в первую очередь к жителям России.

«В нашей истории было немало рубежных этапов, когда главным для всех становилось будущее Родины и ее спасение, и судьбу страны тогда неизменно определяли мужество, сплоченность, воля народа», - отметил российский президент.

Путин также призвал последовать примеру жизни великих предков, которые «завещали заботиться о России, хранить ее суверенитет, беречь мир и согласие в большой многонациональной семье».