РФ нарастит поставки газа в Австрию до одного миллиарда кубометров в год

Ежегодные поставки российского газа в Австрию возрастут на один миллиард кубометров. Об этом договорились руководители компаний «Газпром» и OMV AG, сообщает RT. Сторонами подписаны документы, в том числе дополнение к уже действующему газовому контракту до 2040 года.

«Документ предусматривает увеличение объема поставок газа в Австрию сверх контрактного количества на один миллиард кубометров в год на весь срок действия контракта», - отмечается в релизе компании.

Ранее стороны обсудили газовые поставки в Европу и реализацию проекта по прокладке магистрального трубопровода «Северный поток - 2». Австрийские партнеры не раз заявляли, что не видят смысла в замене российского голубого топлива сжиженым природным газом из США. На предыдущих переговорах председатель правления OMV Райнер Зеле заявил, что сотрудничество двух стран в топливной сфере создает условия для энергетической безопасности всей Европы.

Ранее стало известно, что российский газовый холдинг и австрийский концерн OMV подписали соглашение о совместной разработке Уренгойского месторождения.