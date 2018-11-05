В МИД Израиля прокомментировали отношения с РФ после инцидента со сбитым Ил-20

После инцидента со сбитым в Сирии Ил-20 контакты российских и израильских военных продолжаются. Об этом сообщил заместитель генерального директора департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

«Контакты между военными Израиля и РФ продолжаются, у нас работает механизм деконфликтинга», - цитирует его РИА Новости.

Бен-Цви также подчеркнул, что отношения Израиля и РФ «намного более развиты» и потому инцидент со сбитым самолетом не может стать причиной прекращения встреч между обеими сторонами.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре истребителя F-16 ВВС Израиля атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Министерства обороны РФ, Израиль сообщил о нанесении авиаудара за минуту до начала, тем самым введя в заблуждение относительно района удара.

В российском военном ведомстве также отметили, что таким образом израильские летчики прикрывались Ил-20, чем и поставили его под удар ПВО Сирии. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих.