Иран продолжит торговать нефтью в обход санкций США

Иран будет продолжать торговлю нефтью, несмотря на санкции со стороны США. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани. С таким заявлением он выступил, комментируя новости о возобновлении заокеанских санкций в отношении официального Тегерана. Власти США не отрицают, что одной из основных своих целей видят ограничение экспорта иранских энергоресурсов.

«Хотя Вашингтон и намерен свести торговлю иранской нефтью на нет, мы продолжим продавать ее с целью порвать санкции», - заявил Хасан Роухани.

Накануне в иранской столице прошли многочисленные протестные акции, приуроченные к годовщине захвата посольства США активистами Исламской революции в 1979 году, сообщает портал PressTV. Демонстранты призывали не доверять США и не вступать с их властями в переговоры.

Первая часть санкционного пакета была введена еще 7 августа. В ней заложен комплекс ограничительных мер на торговлю золотом, металлами, а также продукцией машиностроения. Нынешние санкции направлены против нефтяного сектора страны. Запретительные меры США также распространяются на страны, которые решатся вести торговлю с Ираном в обход американских запретов.

Ранее верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что давление со стороны США сыграло на руку иранской экономике, сделав ее самодостаточной.