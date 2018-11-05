Назойливый дрон напугал медвежонка и едва не погубил его: видео

Мучительное преодоление склона медвежонком попало на видео, которое набирает популярность в Сети. Однако больше всего ролик вызывает негодования у пользователей. На кадрах детеныш карабкается за матерью по заснеженному склону, однако эти попытки даются маленькому медведю с трудом.

На ролике, опубликованном на YouTube, показано, как медвежонок изо всех сил стремится подняться на вершину склона, однако из-за снега постоянно скатывается вниз. Уточняется, что видео было снято на дрон еще летом в Магаданской области.

Несмотря на всю трудность задачи, медвежонок все же достигает своей цели и забирается на вершину, где его терпеливо дожидается мать. После этого хищники скрываются из виду, убежав от назойливого дрона.

Пользователи Сети раскритиковали видео. Причиной негодования стал тот самый дрон, который снимал ролик. Комментаторы предположили, что медвежонок не мог вскарабкаться из-за назойливой техники, которая вызвала у детеныша панику.

«Медвежонок потерял много энергии. Это может стать причиной его скорой гибели», - отметил один из пользователей. «Дрон испугал медвежонка», - поддержал другой комментатор.

Ранее медведю в Канаде не понравилось быть в центре внимания, и он решил прогнать туристов, которые его фотографировали. Этот момент попал на видео, снятое проезжавшим мимо очевидцем.