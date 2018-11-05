«Досыта нахлебались» - в Госдуме высмеяли планы Украины «вернуть» Крым

Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что все планы, которые вынашивает Украина по возвращению Крыма, сродни фантастическим рассказам и реализовать их невозможно ни в нынешних условиях, ни в перспективе.

Он подчеркнул, что на Украине «появилось очень много талантливых фантастов».

«Правда, фантасты сумасшедшие, потому что здравому человеку такое в голову не придет», - цитирует сообщение РИА Новости.

По словам Шеремета, власти Украины не имеют никакого морального права говорить о каких-либо компенсациях за Крым, поскольку на протяжении более чем 20 лет Киев «не вкладывал ни копейки в инфраструктуру полуострова, который находился в плачевном состоянии».

«Крымчане досыта нахлебались коррупционной и кровавой украинской властью», - заключил он.

Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума, на котором большая часть местных жителей высказалась за воссоединение с РФ.