«Досыта нахлебались» - в Госдуме высмеяли планы Украины «вернуть» Крым
Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что все планы, которые вынашивает Украина по возвращению Крыма, сродни фантастическим рассказам и реализовать их невозможно ни в нынешних условиях, ни в перспективе.
Он подчеркнул, что на Украине «появилось очень много талантливых фантастов».
«Правда, фантасты сумасшедшие, потому что здравому человеку такое в голову не придет», - цитирует сообщение РИА Новости.
По словам Шеремета, власти Украины не имеют никакого морального права говорить о каких-либо компенсациях за Крым, поскольку на протяжении более чем 20 лет Киев «не вкладывал ни копейки в инфраструктуру полуострова, который находился в плачевном состоянии».
«Крымчане досыта нахлебались коррупционной и кровавой украинской властью», - заключил он.
Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума, на котором большая часть местных жителей высказалась за воссоединение с РФ.