Нефтяной экспорт и взаимная торговля: США возобновили действие санкций в отношении Ирана

Иран вновь оказался под санкциями США. Белый дом возобновил действия экономических ограничений в отношении официального Тегерана. Запретительные меры начали действовать с восьми часов утра по московскому времени, сообщает РИА Новости. Таким образом Вашингтон, по словам госсекретаря США Майка Помпео, намерен «повлиять на поведение иранского режима».

«В список внесено более 600 отдельных лиц и компаний. Санкции уже оказали огромное влияние на экономику Ирана, поскольку европейский бизнес заранее начал вывод своих активов из страны», - заверил Майк Помпео.

В самом Иране высказывание заокеанских недоброжелателей без ответа не оставили. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что санкции США помогли укрепить самодостаточность иранской экономики.

«Иранская нация в течение многих лет импортировала все, а теперь выработала привычку все производить», - написал верховный лидер Ирана на своей странице в Twitter.

Тема иранских санкций обрела особую актуальность в мае этого года, после заявления Дональда Трампа о выходе США из соглашения с Тегераном по ядерной программе. Его выполнение означало для Ирана отмену санкций со стороны Совбеза ООН, Евросоюза и самих США. Иранскую ядерную проблему удалось урегулировать 14 июля 2015 года при посредничестве России, Британии, Китая, Франции, Германии и США. Был подписан всеобъемлющий план действий.

Теперь все ограничения со стороны Вашингтона восстановлены в полном объеме, в том числе и в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Американские власти, помимо всего прочего, намерены главным образом ударить по иранскому нефтяному экспорту, сведя его к нулю.