Предвестник конца света: в Иерусалиме заметили третье пророчество апокалипсиса

Религиозно настроенные граждане убеждены, что накануне сбылось одно из пророчеств об апокалипсисе из Библии, которое свидетельствует о приближении конца света. Как уточняет газета The Sun, речь идет о змее, которая проползла по Стене Плача в Иерусалиме.

По словам очевидцев, в данном явлении ничего зловещего не было, поскольку рептилия просто охотилась на голубя. В то же время знатоки Священного Писания иудаизма отмечают, что эта змея стала уже третьим свидетельством приближения апокалипсиса.

Более того, еще одним предзнаменованием издание отмечает мертвую рыбу в Мертвом море, которую удалось запечатлеть в октябре израильскому фотографу. Так, по предсказанию пророка Иезекиля, появление жизни в мертвых водах также является предвестником конца времен.

Ранее сообщалось, что впервые за две тысячи лет в Израиле родилась красная корова, которая, согласно Священному Писанию иудаизма Торе, является предвестником апокалипсиса. Сотрудники храма в Иерусалиме уже тщательно обследовали «зловещего» теленка.