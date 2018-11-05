Признание независимости Косово отозвала девятая страна

Государство Гренада, которое расположено в Карибском бассейне, отозвало признание независимости автономного сербского края Косово. Об этом сообщил первый вице-премьер, глава министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Как уточняет агентство Tanjug, таким образом Гренада стала девятой страной, отменившей предыдущие решения по вопросу статуса Косово, а именно признание его независимым государством.

Отмечается, что решение было принято после встречи руководителя внешнеполитического ведомства Косово с Дачичем.

«Правительство страны после обширных исследований считает, что наибольшее значение имеет поддержка будущего статуса Косово, который будет согласован путем переговоров Белграда и Приштины», - говорится в сообщении.

До Гренады от признания Косово отказались Доминика, Суринам, Либерия, Сан Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа - Новая Гвинея и Лесото.

Однако Косово все еще продолжает поддерживать дипломатические отношения более чем с 90 государствами, среди которых - большинство членов ЕС, США, а также Канада, Австралия и Швейцария.