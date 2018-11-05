Медведев назвал санкции и протекционизм частью современной экономики

Дмитрий Медведев выступил на церемонии открытия I Китайской международной импортной выставки ЭКСПО. Глава правительства РФ говорил о протекционизме и санкциях как о неотъемлемой части современной экономики.

Также руководитель Кабмина подчеркнул необходимость поиска новых точек для экономического роста и ведения взаимовыгодной торговли. Медведев напомнил собравшейся аудитории о принципах свободной конкуренции.

«Именно такого подхода придерживаются наша страна и Китайская Народная Республика, один из наших важнейших партнеров. Мы приветствуем нацеленность коллег на долгосрочное сотрудничество», - отметил во вступительном слове российский премьер-министр.

К теме китайской экономики Дмитрий Медведев периодически возвращался в своем выступлении. Глава правительства поблагодарил власти Поднебесной за приглашение посетить форум в почетном статусе страны-партнера. Премьер рассказал о планах удвоить объем несырьевого экспорта в КНР до 250 миллиардов долларов.

В частности, Россия будет поставлять в Китай продукцию сельхозназначения, машиностроения и других отраслей промышленности.

«Эта задача возведена в ранг национальной цели нашего развития, и на ее решение направлены значительные ресурсы», - заявил Медведев.

I Китайская международная импортная выставка ЭКСПО продлится до 10 ноября. Она собрала около трех тысяч компаний из 130 стран. Россия представила на ней продукты питания, товары сельскохозяйственного назначения, высокотехнологичное медицинское оборудование, а также потребительские товары.