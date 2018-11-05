«Не умеют пользоваться оружием» - Трамп усомнился в боевых способностях солдат Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на обстрел автобуса с детьми в Йемене коалицией во главе с Саудовской Аравией. Он назвал этот инцидент «ужасной трагедией», а также подчеркнул, что саудовские солдаты не знают, как правильно применять оружие.

«Было ужасно смотреть на то, что случилось с автобусом и этими детьми», - цитирует заявление Трампа информационный портал Axios.

Также издание уточняет, что президент США отклонился от ответа на вопрос о том, повлияло ли случившееся на его позицию относительно продаж американского вооружения Саудовской Аравии.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что собирается обсудить с Саудовской Аравией «множество различных тем», и отметил, что не стал бы держать в армии людей, «которые не умеют пользоваться оружием и стреляют по автобусам с детьми».

Девятого августа ВВС коалиции нанесли удар по провинции Саада, который пришелся на автобус с детьми и подростками. По данным отделения Международного комитета Красного Креста в городе Сана, в результате бомбардировки погиб 51 человек, включая 40 детей. А ранения получили почти 80 йеменцев.