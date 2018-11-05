СМИ узнали о состоянии отца изнасилованной в Уфе дознавательницы

Отец девушки, которую изнасиловали полицейские в Уфе, очень тяжело переживает случившееся. Мужчина по словам его коллег «находится в шоке и в предынфарктном состоянии».

Высокопоставленные сотрудник «Росгвардии» настоял, чтобы дочь пошла по его стопам и стала сотрудником полиции, сообщает сайт «Комсомольской правды». Сейчас инцидент активно обсуждается в СМИ, что так же не лучшим образом отразилось на самочувствии мужчины.

ЧП произошло в ночь на 30 октября в здании ОМВД по Уфимскому району, где потерпевшая работала дознавателем. Начальник отдела, его знакомый из ОМВД по Кармалинскому и руководитель отдела по вопросам миграции местного отделения ОВД вместе распивали спиртное в служебном кабинете. В какой-то момент туда пригласили потерпевшую и ее подругу. Когда девушка осталась в кабинете одна в компании трех мужчин, ее жестоко избили и изнасиловали.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.