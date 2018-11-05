Названы предварительные причины разрушения индонезийского Boeing

Boeing индонезийкой авиакомпании Lion Air мог разрушиться от удара о воду. К таким выводам пришли в Комитете по обеспечению безопасности на транспорте страны. По итогам начавшегося расследования никаких признаков разгерметизации воздушного судна в полете, не обнаружено, сообщают «Известия».

«Boeing 737 развалился на части от удара о поверхность Яванского моря. При этом не установлен факт износа материалов самолета, а непосредственно в момент соприкосновения с водой двигатели работали», - заявил руководитель комитета по обеспечению безопасности полетов Соерджанто Таджахоно.

Ранее стало известно, что спасателям удалось поднять из воды крупные фрагменты фюзеляжа и десятки тел погибших.

Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Спустя 13 минут после взлета связь с экипажем прервалась. Пассажирский самолет рухнул в Яванское море. На борту злополучного борта находились 189 человек. Живых на месте крушения не обнаружено.

Сейчас авиационные власти и следователи пытаются установить истинные причины крушения. Возможно в этом им помогут данные с черного ящика, который ранее обнаружили члены поискового отряда. Записывающее устройство сохранило информацию о 69 часах полета аварийного самолета.

Запись последнего рейса обрывается в момент падения Boeing.