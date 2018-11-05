Названы главные преимущества перехода Бурятии и Забайкальского край в состав ДФО

Перевод Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа позволят обоим субъектам развиваться успешнее. Об этом «Звезде» сообщил генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед.

Он подчеркнул, что эти субъекты и прежде рассматривались вместе.

«Происходило разночтение, потому что они (субъекты - прим. ред.) не попадали в поле ведения Министерства по делам Дальнего Востока, соответственно их не мог курировать заместитель председателя правительства по этим вопросам. По единству структуры и экономик, по уровню жизни всегда эти два субъекта рассматривались вместе. Поэтому это даст возможность единых подходов», - отметил он.

Ранее сообщалось, что указом президента России Владимира Путина Бурятия и Забайкальский край были переданы в состав ДФО. Теперь округ включает в себя 11 субъектов. Кроме того, к 1 декабря также ожидается доклад о переносе столицы Дальневосточного округа во Владивосток.