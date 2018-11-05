Пушков назвал истинное предназначение антироссийских санкций

Антироссийские санкции являются причиной огромных потерь Германии, а также не приносят ничего, кроме «радости» украинскому президенту Петру Порошенко. Такое сообщение опубликовал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

Он также подчеркнул, что по этой причине ежемесячно потери Германии составляют 727 миллионов долларов. Пушков отметил, что «радость» Порошенко не стоит таких убытков.

«Решение Меркель бесконечно продлевать санкции, как и принять более 1 млн мигрантов, станут двумя самыми крупными ошибками ее правления», - сообщил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ФРГ выступит за продление санкций против РФ.

Кроме того, Пушков рассказал о «начале заката» карьеры Меркель. По его мнению, причина кроется в ее решении пустить на территорию страны более миллиона беженцев.