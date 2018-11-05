Эксперты получили данные черного ящика разбившегося Boeing в Индонезии

Эксперты из Индонезии и Австралии получили данные с бортового самописца пассажирского Boeing-737 MAX 8, который потерпел крушение 29 октября вблизи берегов острова Ява.

Как уточняет портал Detik, специалисты загрузили информацию о 69 часах полета лайнера. При этом запись последнего полета началась еще в момент нахождения самолета в аэропорту Джакарты, а обрывается уже во время крушения.

Эксперты ранее предположили, что расшифровка черных ящиков поможет установить причину крушения нового лайнера в ясную погоду.

Новейший Boeing-737 MAX 8 совершал рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Он потерпел крушение 29 октября спустя 13 минут после вылета из аэропорта. На борту находились 189 человек, никому не удалось выжить.