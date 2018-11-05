«Русал» вернется под юрисдикцию России

Компания «Русал» будет перерегистрирована с острова Джерси на территории России. Такое решение принял совет директоров данной организации, о чем и сообщается в заявлении компании на Гонконгской фондовой бирже.

«После тщательного обдумывания совет директоров решил, что это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров», - отмечается в документе.

Ранее стало известно, что компания попала под американские санкции и начала подготовку к смене юрисдикции в качестве резидента в одном из специальных административных российских районов - на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский во Владивостоке.

Также сообщалось, что американский Минфин дал месяц на распродажу акций компании, а также на сворачивание с ней всех партнерских операций.