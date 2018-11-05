Турция отозвала посла в Уганде из-за древнегреческой одежды
Ранее фотографии посла в хитоне появились в турецких СМИ и социальных сетях
Фото: pixabay.com
Посол Турции в Уганде Седеф Явузальп была отозвана в Анкару из-за появления на официальном мероприятии в древнегреческой одежде. Об этом в Twitter сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Он написал, что расследование инцидента было начато после обнаружения в прессе фотографий дипломата на приеме 29 октября.
Ранее фотографии Явузальп в хитоне появились в турецких СМИ и социальных сетях. Свой поступок она объяснила тем, что 2018 год объявлен в Турции годом Трои.
Женщина появилась в таком виде на приеме в честь национального праздника Турции - Дня республики.