Турция отозвала посла в Уганде из-за древнегреческой одежды

Посол Турции в Уганде Седеф Явузальп была отозвана в Анкару из-за появления на официальном мероприятии в древнегреческой одежде. Об этом в Twitter сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он написал, что расследование инцидента было начато после обнаружения в прессе фотографий дипломата на приеме 29 октября.

Ранее фотографии Явузальп в хитоне появились в турецких СМИ и социальных сетях. Свой поступок она объяснила тем, что 2018 год объявлен в Турции годом Трои.

Женщина появилась в таком виде на приеме в честь национального праздника Турции - Дня республики.