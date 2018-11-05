Сергей Шнуров посвятил стих полицейским-насильникам из Уфы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал матерное стихотворение, которое он посвятил делу об изнасиловании сотрудницы уфимской полиции ее коллегами.

В публикации, размещенной в социальной сети Instagram, музыкант резко осудил действия правоохранителей, сравнив их с животными.

Ранее в СМИ появилась подробная информация об обстоятельствах жуткого инцидента в Уфе, где трое высокопоставленных сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.