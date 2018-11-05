Сергей Шнуров посвятил стих полицейским-насильникам из Уфы
В стихотворении лидер «Ленинграда» сравнил виновников шокирующего инцидента с животными.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал матерное стихотворение, которое он посвятил делу об изнасиловании сотрудницы уфимской полиции ее коллегами.
В публикации, размещенной в социальной сети Instagram, музыкант резко осудил действия правоохранителей, сравнив их с животными.
Ранее в СМИ появилась подробная информация об обстоятельствах жуткого инцидента в Уфе, где трое высокопоставленных сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.