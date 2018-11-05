Советник Порошенко намекнул на закупку турецких БПЛА

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook намекнул на вероятную закупку Киевом турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2.

Он опубликовал снимок, на котором запечатлены Порошенко, министр обороны Украины Степан Полторак, глава Укроборонпрома Павел Букин и другие официальные лица страны, которые стоят на фоне турецкого беспилотника.

«Могу лишь предполагать, что Петр Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы», - написал советник.

Бирюков отметил, что это всего лишь одно из удивительных совпадений, которыми «прокладывается дорога к нашей победе».

Ранее стало известно, что Петр Порошенко во время визита в Турцию посетил производство беспилотников компании Baykar Makina, где стороны обсудили сотрудничество и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.