Украинский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями в Польше

Как минимум семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло в Польше.

По информации «Польского радио», в Малопольском воеводстве столкнулись четыре легковых автомобиля и двухэтажный автобус с Украины. Медики оказали пострадавшим, в числе которых беременная женщина и двое детей, помощь на месте, однако затем их всех все же пришлось госпитализировать.

Отмечается, что еще 72 пассажира украинского автобуса были доставлены в школу в населенном пункте Прошувки, где они ожидают другое транспортное средство.