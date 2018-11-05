Община во Флоренции перешла в РПЦЗ из юрисдикции Константинопольского патриархата

Община православного храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции, которая находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата, перешла в русскую православную церковь за границей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на настоятеля храма протоиерея Георгия Блатинского.

По его словам решение о переходе было принято на собрании, где присутствовали сто прихожан храма.

Он рассказал, что причиной такой меры стало несогласие с действиями Константинопольского патриархата, синод которого 11 октября начал процесс предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине, а также реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей.

«Наши прихожане потеряли возможность причащаться. Иными словами, наша приходская семья должна была исчезнуть. Естественно, мы не могли этого допустить, несмотря ни на какие запреты», - отметил отец Георгий.

Ранее из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом. Синод Русской православной церкви объявил о разрыве связей с константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Пресс-секретарь Патриарха московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что Константинопольский патриархат на Украине своими действиями поддерживает захваты храмов экстремистами