Британский экстремал вплавь обогнул Великобританию

Британец Росс Эджли стал первым человеком в истории, кто сумел вплавь обогнуть Великобританию.

Как сообщает Sky News, мужчина находился в воде по 12 часов в сутки и ни разу не сошел на берег. По данным телеканала, Эджли преодолел расстояние в 3317 километров за 157 дней.

В беседе с журналистами экстремал сообщил, что во время своего заплыва он стал свидетелем великолепных закатов.

Отмечается, что на протяжении всего маршрута пловца сопровождал катамаран, на борту которого он ночевал.