Названо число пострадавших в результате стрельбы в Швеции

В шведском городе Мельнлюкке произошла стрельба, в результате которой были ранены восемь человек. Инцидент случился за пределами местного развлекательного заведения, где в тот момент проходила вечеринка.

По информации Associated Press, в связи с ЧП полицейские задержали 13 человек. Правоохранители полагают, что стрельба могла стать следствием конфликта между двумя байкерскими группировками.

Другие подробности инцидента в настоящий момент неизвестны.