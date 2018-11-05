В Москве пьяный водитель протаранил пять автомобилей

В центре Москвы нетрезвый водитель протаранил пять автомобилей.

ДТП произошло в районе 3-го Крутицкого переулка. По предварительным данным, были повреждены четыре иномарки и «Газель».

По словам очевидцев, пострадал сам виновник происшествия и девушка, находившаяся в его машине.

Сам водитель не смог объяснить случившееся, сказав только, что не знает, как это произошло.