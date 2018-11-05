Власти штата Джорджия заподозрили Демократическую партию в хакерской атаке

В американском штате Джорджия начата проверка после появившейся информации о возможной кибератаке, в причастности к которой подозревают региональное отделение Демократической партии.

Как сообщает Fox News, ссылаясь на пресс-службу офиса госсекретаря Джорджии, в субботу, 3 ноября, была зафиксирована «неудачная попытка взлома системы регистрации избирателей штата».

«Несмотря на то, что мы не можем комментировать специфику идущего расследования, я подтверждаю, что Демократическая партия Джорджии находится под следствием из-за возможной хаккерской атаки», - приводит телеканал слова пресс-секретаря Канди Броса.

Ранее сообщалось, что эксперты по кибербезопасности компании Symantec зафиксировали масштабную кибератаку со стороны хакеров, направленную на оборонные, космические и телекоммуникационные комплексы США.