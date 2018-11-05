Россия и Китай обсуждают создание системы расчетов в национальных валютах

РФ и Китай обсуждают создание трансграничной системы расчетов с использованием национальных валют. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы аппарата российского кабмина Сергей Приходько.

Он отметил, что двум государствам нужны новые механизмы проведения взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами в связи с американскими санкциями.

Также, по словам Приходько, переход к расчетам в национальных валютах позволит значительно снизить санкционные риски.

Ранее эксперты из Кильского института мировой экономики сообщили, что санкции против России негативно сказались на торговле между Москвой и Берлином.