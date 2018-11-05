Президент футбольного клуба получили пулевое ранение в драке фанатов во Франции

Президент французского футбольного клуба «Венисье» Ше Жан Пьерр получил пулевое ранение во время беспорядков после матча его команды против «Живора».

Встреча проходила в рамках первенства департамента. Во время игры фанаты «Живора» выбежали на поле и началась потасовка.

Драка продолжилась после матча возле стадиона. Именно тогда кто-то выстрелил из малокалиберного оружия, от которого и пострадал Пьерр.

В итоге полиция остановила беспорядки. Сейчас проводится расследование инцидент. Как сообщают местные СМИ, пока никто не был задержан.