В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с густым туманом.

«Туман. Период предупреждения - 4 ноября с 21 часа в течение 12 часов», - говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

В конце октября в российской столице также был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого достигали 5-7 метров в секунду.