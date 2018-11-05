В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Это связано с сильным туманом, накрывшим Москву и Московскую область.
Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с густым туманом.
«Туман. Период предупреждения - 4 ноября с 21 часа в течение 12 часов», - говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
В конце октября в российской столице также был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого достигали 5-7 метров в секунду.