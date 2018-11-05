Дмитрий Медведев прибыл в Китай

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в китайский Шанхай. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Официальные мероприятия начнутся 5 ноября. Медведев встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и посетит открытие Первой китайской международной выставки импортных товаров.

Затем в Пекине он обсудит вопросы двустороннего сотрудничества КНР и России с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. Кроме того, будет подписан ряд документов.