Дмитрий Медведев прибыл в Китай
Российский премьер-министр встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и с главой китайского правительства Ли Кэцяном.
Фото: Kremlin.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в китайский Шанхай. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Официальные мероприятия начнутся 5 ноября. Медведев встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и посетит открытие Первой китайской международной выставки импортных товаров.
Затем в Пекине он обсудит вопросы двустороннего сотрудничества КНР и России с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. Кроме того, будет подписан ряд документов.