Помпео рассказал о жесткости санкций против Ирана

Вводимые Соединенными Штатами 5 ноября ограничительные меры в отношении Ирана станут самыми жесткими из всех, которые когда-либо применялись против этой страны. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео

«Санкции, которые будут введены завтра (5 ноября – прим. ред.), являются самыми жесткими санкциями, когда-либо принятыми против Ирана», — сказал он в беседе с корреспондентом Fox News.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп анонсировал санкции против Ирана публикацией в Twitter в духе «Игры престолов».