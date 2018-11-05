Сотни человек вышли на улицы Киева после смерти облитой кислотой чиновницы

Несколько сот человек вышли на улицы Киева после того, как стало известно о смерти в больнице советника мэра Херсона Екатерины Гадзюк, которую летом этого года неизвестные облили серной кислотой. Среди собравшихся возле здания украинского министерства внутренних дел были неравнодушные граждане, а также друзья и коллеги чиновницы.

Пришедшие ни акцию люди держали в руках плакаты с требованием найти заказчика нападения, портреты погибшей, а также свечи.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Екатерины Ганзюк умерла в больнице. Глава государства потребовал от правоохранительных органов найти и наказать всех причастных к гибели советника мэра Херсона.