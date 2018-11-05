Назван лучший возраст для начала изучения иностранного языка

Ученые из Массачусетского технологического университета (США) выяснили, что наибольшие шансы изучить иностранный язык на уровне носителя есть у тех, кто начал обучение до десяти лет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на журнал Cognition.

Специалисты собрали информацию у 670 тысяч добровольцев различных и разработали компьютерную модель. В своих анкетах респонденты указали возраст, сколько лет изучают иностранный язык и выполнили тест на знание грамматики. Средний возраст участников исследования составил от 20 до 30 лет, самому юному было 10 лет, а самому старшему – 70 лет.

Эксперты выяснили, что лучше всего грамматика иностранного языка усваивается в детстве и в подростковом возрасте. После 18 лет способность быстро обучаться сохраняется, но выйти на уровень носителя сложнее.