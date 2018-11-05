Американские эксперты рассказали о преимуществах российских «танков-убийц»

Специалисты из США назвали основные преимущества российских «танков-убийц» Т-72, Т-80 и Т-90. Как пишет журнал The National Interest, эксперты отмечают особенную «живучесть и смертоносность» этих боевых машин.

В материале издания также говорится, что одним из преимуществ Т-72, Т-80 и Т-90 является система дистанционного подрыва «Айнет», повышающая эффективность боеприпасов.

Американские эксперты при этом отметили, что российские танки оснащены системой «Сода», которая защищает машины от проникновения напалма.

Ранее телеканал «Звезда» публиковал кадры подводных испытаний новейших Т-90.