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Американские эксперты рассказали о преимуществах российских «танков-убийц»

Роман Захаров
01:30 05.11.2018
Специалисты отметили «живучесть и смертоносность» Т-72, Т-80 и Т-90.
Американские эксперты рассказали о преимуществах российских «танков-убийц»
Фото: Минобороны РФ

Специалисты из США назвали основные преимущества российских «танков-убийц» Т-72, Т-80 и Т-90. Как пишет журнал The National Interest, эксперты отмечают особенную «живучесть и смертоносность» этих боевых машин.

В материале издания также говорится, что одним из преимуществ Т-72, Т-80 и Т-90 является система дистанционного подрыва «Айнет», повышающая эффективность боеприпасов.

Американские эксперты при этом отметили, что российские танки оснащены системой «Сода», которая защищает машины от проникновения напалма.

Ранее телеканал «Звезда» публиковал кадры подводных испытаний новейших Т-90.

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