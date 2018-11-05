В России увеличится срок исковой давности по нарушениям в сфере НПФ

Министерству труда поручено разработать проект закона по увеличению срока исковой давности для негосударственных пенсионных фондов до двух лет. Об этом говорится в докладе о результатах мониторинга правоприменения в России за 2017 года на сайте Кремля.

Он позволит привлекать недобросовестные фонды, которые уходят от ответственности из-за истечения срока давности по правонарушению, например, при переводе граждан из одного НФП в другой без их согласия, что происходит из-за действий агентов фондов.

Напомним, если гражданин переводит свои сбережения из одного НФП в другой чаще одного раза в пять лет, он теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода.

Сейчас действующее законодательство предусматривает годичный срок давности привлечения к административной ответственности за подобные нарушения.