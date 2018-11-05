В Египте могут запретить ношение никаба

Депутат парламента Египта Хеда Агами выступила с предложением о запрете на ношение никаба в общественных местах.

Как пишет газета Egypt Independent, по замыслу парламентария нужно ввести штраф для тех, кто полностью закрывает лицо на публике. Первый раз эта сумма будет составлять 1000 египетских фунтов (56 долларов), в случае если инцидент повторится, нарушителю придется заплатить 2000 египетских фунтов.

Агами отметила, что ношение никаба вызывает проблемы в сфере безопасности. При этом с ней согласилась член Национального совета по делам женщин Нашва аль-Хуфи, которая подчеркнула, что закрывающую лицо одежду часто используют террористы.

«Тот, кто хочет носить никаб, пусть сидит дома и не выходит на улицу», - сказала Нашва аль-Хуфи.

Ранее сообщалось, что в Австрии вступил в силу закон о запрете на ношение паранджи.

Весной прошлого года немецкий бундестаг одобрил законопроект, запрещающий ношение женской мусульманской одежды, полностью закрывающей тело и лицо.