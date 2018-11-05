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РФ и Китай планируют подписать генконтракт по тяжелому гражданскому вертолету

Алексей Савелов
01:10 05.11.2018
Ожидается, что соглашение подпишут седьмого ноября в ходе встречи глав правительств двух стран.
РФ и Китай планируют подписать генконтракт по тяжелому гражданскому вертолету
Фото: Konstantin Kokoshkin Russian Look Globallookpress

Генконтракт на реализацию проекта по разработке гражданского тяжелого вертолета планируется подписать седьмого ноября в ходе встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Об этом рассказал первый замруководителя аппарата кабмина РФ Сергей Приходько.

По его словам, реализовывать проект перспективного гражданского тяжелого вертолета (AHL) будут российский холдинг «Вертолеты России» и китайская авиакомпания Avicopter.

«В октябре стороны завершили согласование и парафировали текст генерального контракта. Подписание генконтракта и всех субконтрактов запланировано в ходе 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая седьмого ноября», - сказал он.

Сегодня начинается трехдневный официальный визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Китай. Согласно графику главы правительства, как сообщил Приходько, 5-6 ноября он будет работать в Шанхае, после чего продолжит программу официального визита в Пекине 6-7 ноября.

В рамках визита пятого ноября в Шанхае российский премьер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия Первой китайской международной выставки импортных товаров, а седьмого числа в Пекине Медведев встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

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