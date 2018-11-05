Число жертв наводнений на Сицилии достигло 12 человек

Жертвами сильных наводнений на итальянском острове Сицилия стали 12 человек. Двое из них – маленькие дети. Об этом сообщил сайт газеты La Repubblica.

Все люди погибли в провинции Палермо.

Ранее в нескольких областях на севере Италии был объявлен «красный уровень» угрозы из-за непогоды – в Венето, Лигурии и Фриули – Венеция – Джулия. Проливные дожди также привели к транспортному коллапсу в Риме. В субботу «красный уровень» метеоопасности был объявлен на Сицилии и Сардинии.