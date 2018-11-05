Бывший замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине не считает Россию агрессором

Бывший первый замруководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг не считает Российскую Федерацию агрессором. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.

«Нет. Но я считаю, что РФ, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признала, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства», - заявил Хуг.

При этом он подчеркнул, что ситуацию удастся урегулировать лишь тогда, когда «кто-то будет стремиться найти решение» вместо того, чтобы предпринимать попытки «обвинить других».

В октябре этого года Александр Хуг заявил, что боевые действия в Донбассе можно прекратить за несколько часов.