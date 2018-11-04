Француз выиграл чемпионат мира по хрюканью

Житель Франции Ноэль Жаме в девятый раз подряд стал победителем чемпионата мира по имитации хрюканья свиней. В 2018 году необычное соревнование собрало около 20 участников.

По данным РИА Новости мировое первенство прошло в субботу, 3 ноября, в населенном пункте Кюем, расположенном в пригороде бельгийского Монса. Участие в состязании, в основном, принимали французы и бельгийцы.

Победитель чемпионата лучше других участников смог имитировать звуки, которые издает свинья при кормлении поросят, а также крики умирающего животного.

Следующий чемпионат мира по имитации криков и хрюканья свиней, скорее всего, пройдет в Японии в 2019 году.