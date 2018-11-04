Филарет попросит Раду переименовать УПЦ МП

Предстоятель УПЦ КП Филарет рассказал, что планирует обратится к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь в Украине. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

«Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской», - заявил он.

Он подчеркнул, что богослужения совершают на церковнославянском языке, а проповедь – на русском.

Филарет отметил, что объединенная украинская церковь будет называться «Украинская православная церковь», а второе название - «Киевский патриархат».

Ранее Константинополь запретил Филарету участвовать в выборах главы автокефальной церкви.