СМИ назвали имя будущего главы автокефальной церкви на Украине
На эту должность администрация президента Украины активно продвигает митрополита Винницкого и Барского Симеона.
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Если Украина получит автокефалию, то главной новой церковной структуры может стать митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).
Как пишет газета «Обозреватель», ссылаясь на осведомленные источники, его кандидатуру активно продвигают в администрации президента Украины.
Ранее сообщалось, главы раскольничьих украинских церквей Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах на высший пост в создаваемой усилиями Константинопольского патриархата новой украинской церкви.