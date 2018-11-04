СМИ назвали имя будущего главы автокефальной церкви на Украине

Если Украина получит автокефалию, то главной новой церковной структуры может стать митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).

Как пишет газета «Обозреватель», ссылаясь на осведомленные источники, его кандидатуру активно продвигают в администрации президента Украины.

Ранее сообщалось, главы раскольничьих украинских церквей Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах на высший пост в создаваемой усилиями Константинопольского патриархата новой украинской церкви.