Один человек погиб в ДТП в Северной Осетии

В Северной Осетии произошла авария с участием трех автомобилей. Один человек погиб, еще восемь госпитализированы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Отмечается, что транспортные средства столкнулись на 548 километре федеральной трассы «Кавказ». Погиб 29-летний местный житель, остальные восемь участников ДТП госпитализированы в республиканскую больницу Владикавказа.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.