Назван главный страх туристов в путешествиях

Эксперты сайта Aviasales.ru задали вопрос потенциальным туристам, что для них является самым страшным в путешествии.

Большинство опрошенных (почти 30%) сказали, что боятся потерять ребенка. 28% респондентов ответили, что боятся остаться дома и вообще не улететь в путешествие из-за проблем со здоровьем. Четверть опрошенных заявила, что у них есть страх «потерять ногу» в отпуске, а еще 15% боятся «потерять паспорт».

В комментариях один из туристов написал, что боится «пробежать, опаздывая, мимо Duty Free».