Порошенко дал поручение найти и наказать убийц облитой кислотой чиновницы

Президент Украины Петр Порошенко дал распоряжение полицейским найти и наказать убийц и заказчиков нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Женщина скончалась 4 ноября в больнице Киева.

«Обращаюсь к стражам порядка сделать все возможное, чтобы убийцы Екатерины Гандзюк были найдены, очутились на скамье подсудимых и были наказаны. Мы все должны объединить усилия и помочь правоохранительным органам для того, чтобы зло было наказано», - написал Порошенко в своем Facebook.

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице после того, как неизвестный облил работницу херсонского горсовета концентрированным раствором серной кислоты 31 июля. Пострадавшую с ожогами 35% тела госпитализировали в местную больницу, затем перевели в Киев.

Полиция завела дело об «умышленном тяжком повреждении с целью запугивания», позднее переквалифицировав статью на «покушение на убийство».