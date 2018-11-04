Маск опубликовал видео проезда по скоростному тоннелю под Лос-Анджелесом

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в социальных сетях ролик со скоростным тоннелем под Лос-Анджелесом.

По его словам, он лично оценил тоннель, проехавшись по нему полностью. Он отметил, что конструкция готова к вводу в эксплуатацию. Капсулы вскоре будут развивать скорость до 255 км/ч.

«Прошел полную длину тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом вечером. Тревожно долго», — написал он.

Илон Маск напомнил, что тоннель откроют 10 декабря. В течение первых месяцев он будет работать в тестовом режиме, бесплатно.

А в начале марта глава SpaceX представил концепт электробуса, который будет работать на подземной магистрали, он будет развивать скорость до 200 км/ч.