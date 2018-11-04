В Госдуме назвали цель ракетных учений Украины под Херсоном

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик объяснил, что хотела показать Украина, проводя стрельбы в Херсонской области. По словам Белика, все это делалось в качестве демонстрации «политических жестов» для западных партнеров. Тем самым Украина дала понять, что все еще не оставляет намерений отразить «агрессию» России.

«С другой стороны, это продолжение избирательной кампании в стране. Одни кандидаты проводят встречи с избирателями, посещают производства, жмут руки и целуют детей. А Порошенко "воюет с Россией", учения проводит», - сказал Белик в разговоре с Russia Today.

Депутат также отметил, что проведенные Украиной маневры на границе с Крымом не представляют никакой опасности для полуострова. В том контексте, что Украина «обладает боевой техникой времен СССР», а Крым защищают современные комплексы С-400 «Триумф».

Напомним, сегодня, 4 ноября, Воздушные силы ВС Украины завершили испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области. На время проведения маневров, с 1 по 4 ноября, было закрыто пространство над Черным морем.

По информации Минобороны Украины, во время стрельб состоялись ведомственные испытания ЗРК С-125-2Д1, модернизируемого ЗРК «Оса-АКМ», боевые стрельбы ЗРК «Бук-М1» и, впервые за 19 лет, специальные стрельбы ЗРК С-300В1.